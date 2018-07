Agora no Napoli, goleiro Rafael faz tratamento no Santos depois de cirurgia

SANTOS - Dois dias depois de ser operado, o goleiro Rafael iniciou nesta quinta-feira o tratamento para se recuperar de uma cirurgia reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Formado pelo Santos, o jogador, hoje no Napoli, escolheu o Cepraf (centro de recuperação do clube), no CT Rei Pelé, para se tratar.

"Optei por ficar mais próximo da família e também pelo Cepraf do Santos FC, onde sempre tive todo o respaldo dos profissionais que aqui estão. Além disso, um médico do Napoli estará comigo neste primeiro momento da recuperação e em outras etapas do tratamento", explicou Rafael.

Aos 23 anos, o ex-santista é reserva no Napoli, mas jogaria como titular a Liga Europa. Ele se machucou diante do Swansea, quinta, exatamente pela competição continental, e viajou direto para ser operado no Brasil, acompanhado do médico do clube, Enrico D´Andrea.

"Ficamos muito felizes ao saber que o Rafael escolheu o Cepraf para fazer o tratamento. Além de valorizar a estrutura do Santos, qualifica os profissionais pela confiança e pela amizade adquirida em todo o tempo em que ele esteve e necessitou de nosso trabalho no clube", disse o fisioterapeuta Avelino Buongermino.