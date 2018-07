Agora no Palmeiras, Lúcio nega bronca com São Paulo

ITU - O zagueiro Lúcio foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira em um spa em Itu, cidade do interior paulista onde o Palmeiras realiza a pré-temporada. A entrevista coletiva durou mais de 35 minutos e a maior parte das perguntas se referia ao São Paulo, seu antigo clube. Embora tenha sido afastado do rival em julho, ficando sem jogar todo o segundo semestre, ele nega qualquer clima de revanche.

"Acredito que agora é uma continuidade na minha carreira. Foi um ano difícil, mas serviu como adaptação ao futebol brasileiro. Acredito que o que aconteceu no passado ficou para trás. É olhar para frente agora", disse o experiente zagueiro de 35 anos, que negou estar ansioso para enfrentar o ex-clube. "Estou tranquilo. Meu final feliz é ser campeão, independente de quem eu enfrentar."

Pentacampeão mundial com a seleção brasileira na Copa de 2002, Lúcio admitiu tempos ruins no São Paulo, mas não quer mais pensar no rival. "Não foi fácil, machucou, mas posso dizer tranquilo que cicatrizou. Foi uma prova árdua, mas felizmente isso acabou e agora penso na frente", avisou o zagueiro, que vai vestir a camisa 33 no Palmeiras e chega para ser titular ao lado de Henrique.

Político, ele não quis criticar nem mesmo o presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio. "Eles tomaram a decisão e achavam que era a mais correta. Como tenho caráter, acatei sem brigar com ninguém", explicou Lúcio, que voltou ao futebol brasileiro no começo do ano passado, após 12 anos na Europa, mas não teve vida longa no Morumbi, aonde foi afastado do elenco no meio do ano por "indisciplina".