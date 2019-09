Agora no Palmeiras, Mano reencontra Cruzeiro e pode afundar ex-time na crise

Cerca de 40 dias depois de encerrar uma passagem de três anos no cargo, o técnico Mano Menezes reencontra neste sábado, às 19h, o clube onde teve o trabalho mais longo da carreira. O atual treinador do Palmeiras recebe o Cruzeiro no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, com a missão de fazer a equipe alviverde se manter em crescimento e com a oportunidade de piorar ainda mais a crise dos ex-comandados.

O Palmeiras vem de vitórias sobre Goiás e Fluminense e depende de um outro resultado positivo para se manter na perseguição aos líderes Flamengo e Santos. Se vencer o Cruzeiro, a equipe conseguirá uma margem importante, ao atingir 39 pontos ao fim do primeiro turno, seis a mais do que somava na metade do Brasileiro do ano passado, quando foi campeão.

O Cruzeiro, no entanto, não vive momento tão positivo. A equipe acumulou duas derrotas nos últimos jogos da temporada e afundou em uma crise nos últimos meses. O clube trocou de técnico, trouxe Rogério Ceni e enfrenta problemas como protestos seguidos da torcida, atrasos salariais e desentendimentos no elenco. O rebaixamento é uma ameaça constante.

Inclusive, se o Palmeiras de Mano bater o Cruzeiro e o Fluminense derrotar o Corinthians, em Brasília, o time mineiro vai terminar o primeiro turno na zona de descenso e aumentar a crise. A equipe mineira impôs ao Palmeiras eliminações nas Copa do Brasil de 2017 e 2018, porém agora está longe de ser cotada como favorita no confronto e terá de enfrentar um treinador que conhece bem o elenco.

Além de Mano, o atacante Willian é outro palmeirense com longa passagem pelo Cruzeiro, onde foi duas vezes campeão brasileiro. O jogador lamentou ver o ex-clube em uma situação financeira difícil. "A gente tem de ser grato por toda essa segurança no Palmeiras. A gente fica triste pelo noticiário, de atleta tendo que cobrar salário. Seria o mínimo de cada empresa cumprir com seus deveres", comentou.

A equipe alviverde conta com os retornos do goleiro Weverton e do zagueiro Gustavo Gómez, dois jogadores ausentes nos últimos dias por estarem em compromissos com suas seleções retornam e devem ser titulares. O time deve ser parecido ao usado na terça-feira, nos 3 a 0 sobre o Fluminense, exceto pela presença dos dois.

Mano aos poucos tem conseguido diminuir a resistência da torcida e pode diante do Cruzeiro aumentar a marca particular de invencibilidade no Allianz Parque. O treinador trabalhou em cinco jogos no estádio, com duas vitórias e três empates. Curiosamente, grande parte dessa marca foi obtida na época em que dirigia a equipe adversária deste sábado.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CRUZEIRO

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan (Gómez), Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Willian, Dudu e Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

CRUZEIRO: Fábio; Orejuela, Fabrício Bruno, Léo e Dodô; Henrique, Jadson (Ariel Cabral), Robinho e Marquinhos Gabriel (David); Pedro Rocha e Fred. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Rodolpho Marques (PR)

Horário: 19h

Local: Allianz Parque

Na TV: Pay-per-view