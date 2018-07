Agora no Palmeiras, Prass admite que Corinthians é sua pedra no sapato

SÃO PAULO - Novo reforço do Palmeiras, o goleiro Fernando Prass não quer nem ouvir falar do Corinthians. Além da rivalidade de sua nova equipe, ele não tem boas lembranças do adversário alvinegro. Ao ser questionado sobre a possibilidade de torcer para o Corinthians.

"Antes eu já não torcida, agora muito menos. Não vou desejar mal para ninguém, mas o Corinthians foi nossa pedra no sapato", lamentou o goleiro, lembrando os jogos do Vasco contra o Corinthians pelas quartas de final da Libertadores. "Foram dois jogos bem equilibrados, mas que infelizmente não conseguimos superá-los", lembra.

Prass assinou contrato de três anos com o Palmeiras e chega para ser titular. Após 18 anos, o Palmeiras volta a contratar um goleiro. O último foi Gato Fernandez, em 1994. De lá para cá, só jogaram pelo clube, goleiros revelados na base.