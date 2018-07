Agora reserva, Reinaldo diz se espelhar em Alvaro Pereira no São Paulo

SÃO PAULO - A chegada de Alvaro Pereira ao São Paulo relegou o lateral-esquerdo Reinaldo ao banco de reservas do São Paulo, mas o jogador garante encarar a situação com naturalidade. Prestes a ganhar uma nova chance do técnico Muricy Ramalho, o jogador revelou que se espelha no jogador uruguaio.

"Tenho aprendido bastante com ele, pela experiência dele. É um jogador de personalidade, que vai para cima sempre e defende bem. Ele também bate bem nas bolas paradas. Tem que saber reconhecer isso e melhorar no dia a dia", afirmou o camisa 16, ao site oficial do São Paulo.

Como Alvaro Pereira está suspenso, Reinaldo disputa com o argentino Clemente Rodríguez uma vaga no time do São Paulo para o duelo com a Portuguesa, sábado, no Estádio do Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. E ele espera fazer uma grande atuação para reconquistar seu espaço na equipe.

"Não me considero reserva. Eu me considero um jogador que ajuda o grupo sempre. Se eu fizer uma bela partida, isso vai me ajudar. O Muricy já conhece meu trabalho desde o ano passado e posso ficar se for bem. Se não ficar, vou continuar trabalhando para conquistar meu espaço", finalizou.