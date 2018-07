Agora sem Leão, São Caetano bate Vitória e volta ao G4

O resultado também acabou com uma sequência de dois jogos sem vitória do São Caetano, que chegou aos 61 pontos e subiu para a quarta colocação. Para se manter no G4 - o grupo de acesso -, o time do ABC paulista precisa torcer para o Atlético Paranaense não vencer o Guaratinguetá, em casa, neste sábado. Por outro lado, o Vitória perdeu uma grande chance de assumir a liderança, estacionando nos 66 pontos, em segundo lugar, mas bem perto do acesso.

O primeiro tempo foi equilibrado e sem muitos lances de perigo. O time baiano assustou após chute de Tartá, defendido por Luiz. Nos minutos finais, os paulistas cresceram de produção e abriram o placar aos 43 minutos. Pedro Carmona recebeu passe dentro da área e, de primeira, bateu no canto direito de Deola. O goleiro rubro-negro ainda impediu o segundo gol no minuto seguinte ao defender cabeçada de Danielzinho. Insatisfeita, a torcida vaiou o time do Vitória na saída do gramado.

Apesar de o time baiano estar atrás do marcador, quem criou a primeira grande chance do segundo tempo foi o São Caetano. Danielzinho foi lançado e tocou por cima de Deola. A bola ia entrar, mas bateu no "morrinho artilheiro" e saiu.

Impaciente, a torcida rubro-negra não gostava do que via dentro de campo e pediu raça aos jogadores. O time baiano até cresceu de produção e assustou em cabeçada do zagueiro Gabriel, obrigando Luiz a fazer uma defesa espetacular. Os paulistas recuaram e passaram a jogar apenas nos contra-ataques e o jogo seguiu assim até o final.

O Vitória entra em campo apenas no próximo sábado contra o Bragantino, às 16h20, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 34.ª rodada. No mesmo dia e horário, o São Caetano recebe o Atlético Paranaense, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 0 x 1 SÃO CAETANO

VITÓRIA - Deola; Nino Paraíba, Gabriel, Josué e Mansur; Michel, Uelliton, Pedro Ken (Eduardo Ramos)(Willie) e Tartá; Elton e Marquinhos (William). Técnico: Ricardo Silva.

SÃO CAETANO - Luiz; Samuel Xavier, Eli Sabiá, Gabriel e Diego; Augusto Recife, Moradei, Éder (Bustamante) e Pedro Carmona (Marcone); Danielzinho (Geovane) e Somália. Técnico: Ailton Silva (interino).

GOL - Pedro Carmona, aos 43 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nino Paraíba e Gabriel (Vitória); Fábio, Gabriel, Somália e Augusto Recife (São Caetano).

ÁRBITRO - Péricles Bassols Pegado Cortez (Fifa/RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).