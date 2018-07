Agora sub-17, Taça BH terá equipes da Série A e times estrangeiros

As mudanças estão relacionadas à criação do Campeonato Brasileiro Sub-20, que agora será organizado pela CBF, acontecendo entre 3 de junho e 2 de setembro. A Taça BH tradicionalmente é disputada no meio do ano e, por isso, seria prejudicada. Assim, a FMP optou por alterar o caráter do torneio, que este ano acontecerá entre 9 e 29 de julho.

"É um processo natural em todo clube grande. Todos sabem que atletas entre 18 e 20 anos de maior destaque já estão no elenco principal dos clubes que disputam a Série A ou B. Assim, passando para Sub-17, as equipes enviarão o que têm de melhor", argumenta Paulo Bracks, diretor executivo da FMF.

Recentemente, a Federação Paulista fez análise no sentido oposto. Acreditando que os jogadores de base têm chegado mais tarde às equipes principais, voltou a fazer da Copa São Paulo um torneio sub-20 e não mais sub-18.

Vão participar da Taça BH os 20 clubes da Série A do Brasileirão, além de convidados. Dois times estrangeiros já confirmaram participação: o Shandong Luneng, da China, e o Nacional, do Uruguai. Equipes da Inglaterra e o Boca Juniors já rejeitaram os convites.