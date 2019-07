Começo com uma revelação, mesmo que tardia: me empolguei com a Copa América e, mais ainda, com a seleção brasileira. Então, já que chegou à semifinal, agora tem de ganhar. Sim, é mais pressão para cima dos jogadores. Certamente há mais gente por aí que pensa como eu. Já que chegou, agora tem de ganhar. Por mais que cobremos esses atletas e Tite, não dá para ficar em cima do muro num jogo contra a Argentina. Simplesmente não dá. Daí a empolgação, mais do que de costume, com o Brasil para o jogo em Belo Horizonte.

Diria que escrevo com o coração, e peço licença para isso. Com o coração de quem já acompanhou a seleção de perto em outras ocasiões. Com o coração de brasileiro. Não me incomodaria se o Brasil perdesse para nenhum dos primeiros rivais da Copa América, nem empolgado estava. Mas agora é diferente. É clássico sul-americano. É clássico mundial. É clássico histórico em qualquer divisão do futebol.

O Brasil teve Pelé. A Argentina apresentou Maradona ao mundo. O Brasil teve Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Romário. A Argentina tem Messi. Nossos melhores não chegam perto de Messi. Infelizmente. O argentino, eleito cinco vezes o melhor do mundo, domina a Europa e carrega sua seleção há dez anos. O único a se rivalizar com ele é Cristiano Ronaldo, mesmo assim em uma função diferente.

Poderia haver Neymar, súdito a ocupar seu lugar numa transação natural do tempo. Mas este só apronta, se machuca e joga mais pelas redes sociais do que nos campos de grama. Como seria demais poder ver amanhã um Messi versus Neymar, amigos no Barcelona e na vida, mas com profissionalismo antagônico. Não teremos esse duelo, como todos sabem. Neymar foi afastado após se machucar de novo. Em um dia, seu corte foi anunciado. Uma saída providencial para a seleção brasileira, afinal, na bagagem, Neymar levou todos os seus problemas com ele, inclusive o de acusação de estupro que certamente tiraria a tranquilidade do elenco e de Tite. É fato, no entanto, que, sem Neymar, o Brasil não tem um herói ou um mártir ou uma referência ou ainda alguém para ser condenado.

A Argentina tem Messi. O mesmo jogador que pode mudar a história do jogo de amanhã no Mineirão certamente será apontado como o maior culpado pela eliminação da sua equipe. Não importa. Messi convive com esta situação desde que jogou na seleção pela primeira vez. É aplaudido e vaiado pelos mesmos seguidores.

O Brasil nem isso tem. Não há no elenco de Tite nenhum atleta candidato a herói e nenhum também candidato a vilão. Ou seja, se o Brasil perder, enrolamos a bandeira e esperamos ansiosos a volta do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Se ganhar, dividimos a alegria com nossos amigos no trabalho e no boteco. Nossos filhos dificilmente vão se passar por qualquer um deles na rua, na escola ou nas áreas comuns dos condomínios.

Mesmo assim, agora, não há para quem torcer a não ser para a seleção.

Admitir isso, contudo, não tira do torcedor brasileiro o direito de criticar. O Brasil é um time de poucas jogadas, ansioso, de escalação duvidosa, preocupado demasiadamente com seu setor de marcação, mesmo diante de rivais fracos e incompetentes. É uma seleção sem sal, sem confiança, sem personalidade, sem dono e sem herói. Tite ganhou maturidade, mas perdeu a mão. Parece desconfiado, quase abandonado por aqueles que o seguiam desde o início. Sua sombra paira sobre o time.

Nada disso vai mudar se tudo não for repensado, se a fraqueza não der lugar à força, se a dúvida não for engolida pela certeza de suas opções e se o medo de perder não for trocado de vez pela coragem em campo. Mas amanhã é outra história. Só há um time. Afinal, é contra a Argentina.