Agora titular, Walter tem a confiança de Mano Menezes

SÃO PAULO - O Corinthians tem, de fato, um novo goleiro titular. Walter assumiu a posição após nova contusão de Cássio, que machucou um dos dedos da mão esquerda - ele foi operado e é desfalque por 30 dias. "Ficamos tristes porque sabíamos que o quanto ele estava trabalhando para voltar. Mas (a vaga) caiu no meu colo e vou iniciar o Paulista tentando passar confiança ao técnico", afirmou, em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Walter terminou o ano como titular porque Cássio sofreu uma série de lesões em 2013. A última delas, uma contusão muscular na coxa, fez com ele desfalcasse o time nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Para o goleiro, foi uma infelicidade do companheiro. "Não existe jogador azarado, eu mesmo já tive lesão na coluna, na coxa", afirmou. "Agora tenho de trabalhar para buscar meu espaço. Ele buscou o dele e eu vou focar no Paulista porque os jogos são difíceis".

Walter tem a confiança de Mano Menezes, que, na ausência de Cássio, nem pensou em dar chance a Danilo Fernandes e a Júlio César, os outros goleiros do elenco. Mano escalou Walter como titular no primeiro coletivo do ano, na última terça, e no jogo-treino contra o Red Bull, nesta quarta (vitória por 2 a 0).

O goleiro, que foi pouco exigido, gostou do desempenho do time. "Falei até para o Guerrero (autor dos dois gols) que poderíamos ter feito mais gols, dava para ter feito o terceiro. Dá para se animar", disse, lembrando que a meta do time é apagar a imagem que ficou do ano passado, a equipe que marca poucos gols. "Temos de deixar de ser o time do empate. Claro que tentamos de tudo no Brasileiro, é melhor empatar que perder, mas agora pelo menos os gols estão saindo".

FAGNER

O Corinthians confirmou que faltam apenas detalhes burocráticos para dar como certa a chegada de Fagner, lateral-direito de 24 anos. Ele já fez exames médicos e iniciou trabalhos físicos na academia do clube. O anúncio oficial deve acontecer nesta quinta.