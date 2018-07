'Agora vamos ter que ganhar e torcer', diz Walter após empate do Corinthians

O Corinthians não depende mais só dos próprios resultados para ir à Copa Libertadores no ano que vem. O goleiro Walter demonstrou preocupação neste sábado com a situação do time no Campeonato Brasileiro, que após empatar sem gols com o Atlético Paranaense, no estádio Itaquerão, em São Paulo, vai precisar ganhar na última rodada e torcer por tropeços adversários ou da própria equipe rubro-negra ou do Botafogo.

"Agora vamos ter que ganhar e torcer. Temos que conseguir a vaga. Se mostrarmos esse futebol em Belo Horizonte, a gente consegue. Fomos muito eficazes taticamente. Temos que continuar trabalhando", disse o goleiro na saída do campo. Na última rodada, no próximo domingo, o Corinthians enfrenta o Cruzeiro, no estádio do Mineirão, com a obrigação de ganhar e aguardar por tropeços ou do Atlético Paranaense, que recebe o Flamengo em casa, ou do Botafogo, que joga contra o Grêmio, em Porto Alegre.

A necessidade de estar no G-6 deixa o elenco pressionado. "Temos uma grande cobrança pelo fato que temos que conseguir a vaga. É importante para o clube. Infelizmente tivemos domínio do jogo e a bola não entrou. Falta um pouco mais. O resultado não foi bom", disse o meia Rodriguinho, que no primeiro tempo acertou um chute na trave, em uma das muitas tentativas desperdiçadas pelo Corinthians.

O Atlético jogou mais na defesa e saiu feliz com o empate, pois se manteve na quinta posição. A equipe depende só de uma vitória simples em Curitiba no próximo domingo para se garantir na Libertadores. Já ao Corinthians, resta o consolo de que o domínio em campo exibido neste sábado pode indicar ao menos a confiança de boa atuação em Belo Horizonte na próxima semana. "Demonstramos que a gente tem qualidade, tanto é que dominamos um grande time. Infelizmente, não saímos com a vitória", comentou Rodriguinho.