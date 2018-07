Água Santa e Botafogo empatam e seguem ameaçados pelo rebaixamento no Paulistão Ainda não foi na tarde deste sábado que o Água Santa reencontrou o caminho das vitórias no Campeonato Paulista. Mesmo jogando diante de seus torcedores, no Estádio Distrital do Inamar, o time de Diadema ficou no empate com o Botafogo, por 1 a 1, em partida válida pela décima rodada. O resultado manteve ambos ameaçados pelo rebaixamento.