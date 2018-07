Água Santa confirmado no Paulistão 2016, diz Federação Paulista

A Federação Paulista de Futebol liberou nesta sexta-feira o estádio do Água Santa, e o time de Diadema disputará a Série A-1 do Campeonato Paulista de 2016. Após realizar vistorias e análises técnicas, a FPF concluiu que o estádio ficará pronto antes do início do Estadual, em 31 de janeiro. O local está em obras e terá a sua capacidade ampliada para 10 mil torcedores – um acidente no início do mês derrubou parte da arquibancada.

A FPF contratou uma para fazer um laudo sobre o estádio de Inamar, em Diadema. Baseado no estudo de engenharia e arquitetura, entidade decidiu sobre a participação do Água Santa na Série A1 do Campeonato Paulista.

As obras estavam sendo feitas para aumentar a capacidade do estádio de Inamar de três mil lugares para 10 mil. Apesar de ter garantido o acesso à elite do Paulistão, o clube precisava atestar que possuía um estádio acima de 10 mil lugares para receber seus jogos.

Fundado em 1981, o Água Santa se profissionalizou apenas em 2011 e, de lá para cá, conseguiu uma sequência de acessos no futebol paulista. Logo em seu primeiro ano, foi vice da Série B1. No ano seguinte, foi terceiro na A3 e, em 2014, foi o quarto colocado na A2.