Água Santa e Santo André empatam e seguem ameaçados de rebaixamento

No clássico regional realizado no estádio Distrital do Inamar, em Diadema, Água Santa e Santo André ficaram no empate por 1 a 1, na tarde deste sábado, na abertura da penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

O resultado mantém os dois times ameaçados de rebaixamento para a Série A2 e também com chances de classificação. O Água Santa tem 11 pontos e é o vice-líder do Grupo A, enquanto o Santo André tem 12, na segunda colocação do Grupo D.

A última rodada do Paulistão está marcada para o próximo domingo, com todos os jogos às 16 horas. O Água Santa enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, e o Santo André joga contra a Inter de Limeira, no estádio Bruno José Daniel.

O Santo André dominou o primeiro tempo apesar de ter levado um susto logo aos 30 segundos, quando Vinícius Reis recebeu dentro da área e chutou fraco em cima de Jefferson Paulino. Já Victor Souza salvou o Água Santa em pelo menos duas oportunidades. Em uma delas, o goleiro fez milagre na cabeçada de Lucas Tocantins.

Logo aos seis minutos do segundo tempo, Lucas Tocantins recebeu assistência de Júnior Todinho e colocou o Santo André na frente. O problema é que o time recuou demais. De tanto insistir, o Água Santa conseguiu o empate aos 32 minutos. Fernandinho cobrou escanteio na primeira trave, a bola desviou em Jeferson e entrou.

FICHA TÉCNICA:

ÁGUA SANTA 1 x 1 SANTO ANDRÉ

ÁGUA SANTA - Victor Souza; Alex Silva, Marcondes (Hélder), Jeferson Bahia e Alyson (Rhuan); Caíque, PH (Fernandinho) e Vinícius Reis (Denilson); Dadá Belmonte e Álvaro (David). Técnico: Sérgio Simões (interino).

SANTO ANDRÉ - Jefferson Paulino, Jeferson, Carlão, Lucas Costa e Kevin; Serginho (Sabino), Dudu Vieira (Carlos Jatobá), Lucas Lourenço (Thiaguinho) e Bruno Xavier; Júnior Todinho (Rochinha) e Lucas Tocantins (Gustavo Nescau). Técnico: Thiago Carpini.

GOLS - Lucas Tocantins, aos seis, e Fernandinho, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Caíque, Alex Silva, Fernandinho e Alyson (Água Santa); Jeferson (Santo André).

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP).