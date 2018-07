Água Santa empata com Ituano e vê vaga mais distante nas quartas do Paulistão

Com este resultado, o Água Santa chega aos 16 pontos e continua atrás do já classificado Corinthians e do Red Bull Brasil na chave. O time de Campinas é o vice-líder, com 19 pontos, mas ainda joga nesta quinta-feira contra o Novorizontino, em casa. De quebra, o clube da casa segue ameaçado pelo rebaixamento. Já o Ituano se vê sob risco na briga por uma das vagas do Grupo B, no qual soma 19 pontos. Apesar disso, pode deixar a zona de classificação ao término da rodada.

O primeiro tempo foi de muita marcação e poucas chances de gol, em Diadema. A partida só melhorou no início da segunda etapa, quando o técnico Márcio Bittencourt abriu o time da casa para buscar a vitória. O time de Diadema teve seis boas chances de marcar.

Na melhor delas, aos 37 minutos, o atacante Rafael Martins saiu na cara do gol, mas o goleiro Fábio saiu em seus pés e afastou para escanteio. Houve reclamação de pênalti por parte dos donos da casa, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.

No próximo sábado, às 16h, o Água Santa volta a campo para enfrentar a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O Ituano recebe o Mogi Mirim, no domingo, às 18h30, no Estádio Novelli Júnior, em Itu.

FICHA TÉCNICA:

ÁGUA SANTA 0 x 0 ITUANO

ÁGUA SANTA - Dheimison; Pedro Henrique (Rafael Santiago), Eli Sabiá, Gustavo e Danilo Tarracha; Serginho, Sérgio Manoel, Tchô e Francisco Alex; Everaldo (Éder Loko) e Bruninho (Rafael Martins). Técnico: Márcio Bittencourt.

ITUANO - Fábio; Pacheco, Naylhor, Léo e Peri; Guly (Ruan), Simião, Claudinho (Edinho) e Igor; Marcelinho e Fernando Viana (Marcão). Técnico: Tarcísio Pugliese.

CARTÕES AMARELOS - Guly, Igor, Naylhor (Ituano).

CARTÃO VERMELHO - Sérgio Manoel (Água Santa)

ÁRBITRO - Raphael Claus.

RENDA - R$ 39.235,00.

PÚBLICO - 7.144 pagantes.

LOCAL - Estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP).