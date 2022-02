Água Santa ganha do Botafogo fora de casa e assume 2º lugar do Grupo A no Paulistão

O Água Santa confirmou sua campanha de recuperação na tarde deste sábado, ao visitar o Botafogo e vencer por 2 a 0, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Álvaro e Dadá Belmonte fizeram os gols da partida. Foi o terceiro jogo sem derrota da equipe de Diadema, que acumula duas vitórias e um empate e agora aparece na vice-liderança do Grupo A, com sete pontos. Tem a mesma pontuação que o Guarani (terceiro colocado), mas leva vantagem por ter maior saldo de gols: 0 a -3.

Já o Botafogo, que continua sem vencer em casa (tem duas vitórias como visitante), estacionou nos oito pontos e figura na lanterna do Grupo C.

Fora de casa, o Água Santa foi efetivo no ataque e começou a construir a vitória com gol logo aos quatro minutos, quando Emerson finalizou forte, o goleiro Rafael Pascoal deu rebote e Álvaro concluiu para as redes, marcando seu primeiro gol pelo time de Diadema.

A desvantagem desestabilizou o Botafogo, que errou muitos passes e se viu refém dos lançamentos para chegar na área adversária. Melhor para o Água Santa, que manteve sua defesa bem postada e aos 41 minutos fez o segundo. Emerson cruzou da direita e Dadá Belmonte concluiu para o gol.

Para o segundo tempo, o Água Santa voltou com postura bastante cautelosa e administrou a boa vantagem no placar. Consequentemente, o Botafogo teve ainda mais dificuldade de passar pela marcação, apostando suas fichas na velocidade de Bruno Michel pela esquerda, o que também não deu muito certo.

Se pelo chão estava difícil, o Botafogo viu nas bolas aéreas a possibilidade de marcar o primeiro gol. Aos 29 minutos, o zagueiro Joaquim recebeu cruzamento e, mesmo sem marcação, cabeceou para fora.

No final da partida, o Água Santa poderia ter marcado o terceiro em cobrança de pênalti, mas a arbitragem marcou e depois anulou, com ajuda do VAR, a marcação de penalidade, mantendo o placar de 2 a 0 até o apito final.

O Botafogo volta a campo na quarta-feira para enfrentar a Ponte Preta, às 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Na quinta-feira, o Água Santa visitará o Red Bull Bragantino, às 19 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 2 ÁGUA SANTA

BOTAFOGO - Rafael Pascoal; Joseph, Tárik e Joaquim; Marlon, Fillipe Soutto (Rafael Tavares), Emerson Santos e Jean; Matheus Carvalho (Bruno Michel), Dudu (Luketa) e Tiago Reis (Hélio Paraíba). Técnico: Leandro Zago.

ÁGUA SANTA - Victor Souza; João Vitor (Leandro Silva), Jeferson Bahia, Marcondes e Rhuan; Emerson (Gabriel Terra), Caíque e Lelê; Dadá Belmonte, Fernandinho (Wesley Pionteck) e Álvaro (Caio Dantas). Técnico: Sérgio Guedes.

GOLS - Álvaro, aos 4, e Dadá Belmonte, aos 41 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Adriano de Assis Miranda (SP).

CARTÃO AMARELO - Matheus Carvalho (Botafogo).

PÚBLICO - 1.681 pagantes.

RENDA - R$ 26.690,00.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).