Água Santa goleia Capivariano e entra na briga no Paulistão

Com a importante vitória, o Água Santa assumiu a vice-liderança do Grupo D e está firme na briga por uma das vagas. Agora, o time soma sete pontos na segunda posição, abrindo três de vantagem para o Red Bull Brasil, o terceiro colocado. Já o Capivariano continua sem vencer e amarga a lanterna do Grupo C, com um ponto.

O time da casa começou melhor e abriu o placar aos cinco minutos do primeiro tempo. O meia Guaru cobrou falta na área e o zagueiro Cléber subiu livre para desviar de cabeça. O empate aconteceu aos 18 minutos. O volante Jácio recebeu cruzamento na área, cortou o marcador e bateu sem chances de defesa para o goleiro Roberto.

Ainda na primeira etapa, mesmo sem apresentar grande futebol, os donos da casa conseguiram marcar o segundo. Aos 36 minutos, o atacante Everaldo fez boa jogada pelo lado esquerdo e alçou na área. O baixinho Guaru apareceu na segunda trave e subiu alto para cabecear com estilo.

Everaldo foi o nome do jogo na segunda etapa. Ele ampliou aos 27 minutos. Após ser lançado, dominou com liberdade e concluiu forte, entre as pernas do goleiro. Aos 34 minutos, marcou mais um em grande estilo. Pedalou em cima do marcador e bateu colocado no canto esquerdo de Pedro Henrique.

No próximo sábado, às 21h, o Água Santa volta a campo para enfrentar o Audax, no estádio José Liberatti, em Osasco. No mesmo dia, o Capivariano vai encarar o Mogi Mirim, às 17 horas, na Arena Capivari.

FICHA TÉCNICA:

ÁGUA SANTA 4 X 1 CAPIVARIANO

ÁGUA SANTA - Roberto; Jonathan, Cléber, Eli Sabiá e Guina; Sérgio Manoel, Russo (Serginho), Guaru (Pedro) e Francisco Alex; Matheus Lima (Bruninho) e Everaldo. Técnico - Márcio Ribeiro.

CAPIVARIANO - Pedro Henrique; Maguinho, Wagner, Leandro Silva e Marlon; Jácio (Alex), Everton Dias, Samuel Souza e Rogerinho (Anderson Rosa); Romão e Rodolfo (Chico). Técnico - Evaristo Piza.

GOLS - Cléber, aos 5, Jácio, aos 18, e Guaru, aos 36 minutos do primeiro tempo; Everaldo, aos 27 e aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

CARTÕES AMARELOS - Serginho e Roberto (Água Santa); Rogerinho (Capivariano).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Distrital Inamar, em Diadema (SP).