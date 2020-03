Água Santa marca no fim e arranca empate com Inter de Limeira em casa

Água Santa e Inter de Limeira ficaram no empate por 1 a 1 no Distrital do Inamar, em Diadema, pela nona rodada do Campeonato Paulista, neste domingo. O time visitante vencia até os 45 minutos da segunda etapa, mas deixou o triunfo escapar.

Com o resultado, o Água Santa chegou aos dez pontos, ainda na segunda colocação do Grupo A, atrás apenas do Santos, que lidera com 15. No entanto, a Ponte Preta, que tem sete pontos, ainda joga na segunda-feira, contra o Red Bull Bragantino e pode assumir a vaga na zona de classificação se vencer. A Inter de Limeira tem os mesmo dez pontos e está na terceira colocação do Grupo C, atrás de São Paulo e Mirassol. O Ituano, com nove é o lanterna da chave.

Mesmo jogando fora de casa, a Inter teve uma postura mais ofensiva e tomou a iniciativa da partida, pressionando no primeiro tempo. Depois de algumas chances desperdiçadas, o placar só foi aberto nos acréscimos. Thomaz bateu para o gol e a bola desviou na mão de um defensor. O árbitro Leandro Carvalho da Silva não teve dúvidas e marcou o pênalti que Murilo Rangel cobrou com tranquilidade para o fundo do gol.

No segundo tempo, a situação se inverteu e, precisando buscar o resultado, foi o Água Santa que pressionou. A equipe da casa tinha posse de bola e rondava a área adversária, mas mostrava dificuldade para infiltrar na defesa e para finalizar contra o gol defendido por Rafael Pin. Mas de tanto insistir, o gol de empate saiu aos 45 minutos. Luís Ricardo cruzou da direita e Felipe Azevedo mergulhou para completar de cabeça e sacramentar o empate por 1 a 1.

O Água Santa volta a campo na próxima sexta-feira, quando enfrenta o Bragantino, no Nabi Abi Chedid, pela décima rodada do Campeonato Paulista. No sábado, a Inter de Limeira recebe o Palmeiras no Major Levy Sobrinho.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA 1 X 1 INTER DE LIMEIRA

ÁGUA SANTA - Giovanni; Luis Ricardo, Walisson Maia, Bruno Costa e Abner Felipe (Pio); Wellington Reis (Robinho), João Vitor e Luan Dias; Dadá, Felipe Azevedo e Dinei (Tiago Marques). Técnico: Pintado.

INTER DE LIMEIRA - Rafael Pin; Léo (Nata), João Victor, Bruno Oliveira e Daniel Vançan; Córdoba (Lucas Balardin), Marquinhos e Murilo Rangel (Geovane); Lucas Braga, Tcharlles e Thomaz. Técnico: Elano.

GOLS - Murilo Rangel, aos 49 minutos do primeiro tempo, e Felipe Azevedo, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Carvalho da Silva.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Costa e Abner Felipe (Água Santa); Rafael Pin, Bruno Oliveira e Tcharlles (Inter de Limeira).

RENDA - R$ 94.440,00.

PÚBLICO - 6.097 pagantes (6.398 total).

LOCAL - Estádio Distrital do Inamar, em Diadema.