Água Santa vence o Novorizontino e conhece a 1ª vitória no Paulistão

Após três derrotas consecutivas, o Água Santa enfim venceu a primeira partida no Campeonato Paulista, na tarde deste sábado, quando recebeu o Novorizontino e fez 1 a 0 no estádio Distrital do Inamar, em Diadema, pela quarta rodada. Dadá Belmonte fez o único gol da partida.

A vitória colocou o Água Santa na terceira posição do Grupo A, com três pontos. O Novorizontino segue sem vencer no Estadual, numa sequência de três derrotas e um empate. O time é o último colocado do Grupo B, com apenas um ponto.

Os times fizeram um primeiro tempo equilibrado, mas o Água Santa foi mais efetivo e foi para o intervalo com a vantagem no placar. Aos 25 minutos, Alex Silva cruzou na área, a zaga do Novorizontino não afastou e Dadá Belmonte, na segunda trave, completou para as redes.

Apesar da desvantagem, o Novorizontino não se abateu e tentou o empate com boa troca de passes. E a igualdade quase veio em dois momentos. Primeiro aos 36 minutos, em chute de Léo Baiano que acabou travado pela marcação. Depois no minuto seguinte em chute de Léo Tocantins que Victor Souza defendeu.

Ainda no primeiro tempo, o lateral-direito Alex Silva, do Água Santa, desmaiou sozinho no gramado e assustou a todos. Ele foi atendido rapidamente e encaminhado para um hospital de São Bernardo do Campo. Um grande susto em campo antes do intervalo.

O segundo tempo começou bastante movimentado e com os dois times no ataque. O Água Santa quase fez o segundo gol aos cinco minutos, quando Jeferson Bahia cabeceou e Giovanni fez boa defesa. Já o Novorizontino respondeu aos dez minutos, quando Bruno Silva chutou cruzado, mas pela linha de fundo.

O Água Santa diminuiu a intensidade e viu o Novorizontino ficar mais tempo no campo ofensivo. Consequentemente, os visitantes tiveram chances de empatar. Aos 36, após cobrança de escanteio, a bola sobrou na área para Willean Lepo e ele mandou por cima do travessão.

A pressão do Novorizontino seguiu até o final. Bruno Silva perdeu ótima chance aos 43 e Bruno Aguiar finalizou muito perto da trave aos 45, não conseguindo evitar o revés em Diadema.

O Água Santa volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Ituano, às 15 horas, novamente no Distrital do Inamar, em Diadema. O Novorizontino jogará apenas no sábado, dia 12, quando receberá o Guarani, às 16 horas, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

FICHA TÉCNICA:

ÁGUA SANTA 1 x 0 NOVORIZONTINO

ÁGUA SANTA - Victor Souza; Alex Silva (Leandro Silva), Jeferson Bahia, Hélder e Rhuan (Emerson); Rodrigo Sam, Cristiano, Matheus Oliveira (Alyson) e Dadá Belmonte (Wesley Pionteck); Fernandinho (Lelê) e Caio Dantas. Técnico: Sérgio Guedes.

NOVORIZONTINO - Giovanni; Lucas Mendes, Edson Silva, Bruno Aguiar e Reverson; Barba (Michel Douglas), Léo Baiano (Willean Lepo) e Marcinho (Bruno Silva); Léo Tocantins, Danielzinho (Anderson Rosa) e Douglas Baggio (Chrigor). Técnico: Léo Condé.

GOL - Dadá Belmonte, aos 25 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Hélder, Rhuan, Alyson e Dadá Belmonte (Água Santa); Léo Baiano e Bruno Silva (Novorizontino).

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP).