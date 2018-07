Aguardando Réver e Bernard, Cuca adia definição do time O técnico Cuca só vai definir momentos antes do jogo contra o Fluminense, domingo, às 16h, no Independência, a equipe titular do Atlético Mineiro que terá a dura missão de vencer o líder e manter em aberto o título do Campeonato Brasileiro. Titulares, o zagueiro Réver e o meia-atacante Bernard correm contra o tempo para se recuperarem a tempo de jogar a partida.