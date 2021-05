Aguero acerta contrato com o Barcelona por dois anos, diz jornal inglês

Com saída confirmada do Manchester City, Aguero não ficará sem clube: segundo o jornal inglês The Guardian, o centroavante argentino de 33 anos já acertou um contrato com o Barcelona, que deve ser anunciado em breve. A chegada do atacante pode ser também um argumento nas negociações para a renovação de contrato de Messi.

Um dos maiores ídolos da história do Manchester City, Aguero terá seu contrato com o time inglês acabando no próximo mês de junho - e o clube já havia anunciado em março que não renovaria o vínculo. Portanto, o jogador estava livre para negociar com qualquer clube.

Na atual temporada, Aguero sofreu com lesões e acabou virando um 'reserva de luxo' do Manchester City. O jogador atuou em 18 jogos, com quatro gols e uma assistência.

Em meio a uma grave crise financeira, o Barcelona vê a contratação de Aguero como uma 'oportunidade de mercado'. Outro que pode se tornar reforço da equipe desta forma é o atacante de velocidade Memphis Depay, que também não renovará com o Lyon. Com os reforços no ataque, outros jogadores devem ser negociados, como Martin Braithwaite.

Além disso, o Barcelona espera que a chegada de Aguero sinalize a Messi que tem um projeto esportivo consistente para voltar a ser campeão da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol. Companheiros na seleção argentina, Messi e Aguero tem bom entrosamento em campo. O meia-atacante ainda negocia para renovar o contrato com o time catalão - o acordo vai até junho de 2021.