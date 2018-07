Aguero anuncia intenção de ir para o Manchester City

"Recém-chegado a Manchester para amarrar os detalhes da contratação no City", disse Aguero pelo Twitter. "Tudo está indo bem. Conto mais a vocês daqui a pouco."

A Juventus também queria o pequenino atacante de 23 anos, que marcou três gols em quatro jogos na recente Copa América, ofuscando o colega Lionel Messi.

Casado com uma filha de Diego Maradona, Aguero foi revelado no Independiente, onde estreou profissionalmente aos 15 anos, e depois passou cinco temporadas no Atlético Madrid, onde conquistou a Liga Europa em 2010. No City, ele deve ocupar a vaga do compatriota Carlos Tevez, cujo destino ainda não foi definido.