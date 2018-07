Agüero confirma ida a Manchester para assinar com City

O jogador de 23 anos, que defendeu a Argentina neste mês na Copa América, desembarcou nesta quarta no Aeroporto de Manchester e foi recebido por dirigentes do clube inglês.

Por meio de sua página no Twitter, Agüero escreveu que "tudo caminha muito bem" para que ele possa fechar a sua transferência para o Manchester City. Em seguida, o atacante prometeu trazer novidades sobre o assunto dentro de pouco tempo.

Apesar da eliminação da Argentina diante do campeão Uruguai, nos pênaltis, nas quartas de final da Copa América, Agüero terminou a competição com moral, já que foi o principal artilheiro da seleção do seu país no torneio, com três gols.

O Manchester City ainda não confirmou a saída do atacante para o Atlético de Madrid. A negociação entre os dois clubes, porém, está sendo amplamente noticiada pela imprensa inglesa. A mídia local especula que a transação que deverá tirar o jogador da equipe espanhola irá girar em torno de 38 milhões de libras (cerca de US$ 62 milhões).