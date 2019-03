Agüero decide, Manchester City vence de virada e vai à semi da Copa da Inglaterra

Com o protagonismo habitual do argentino Sergio Agüero, o Manchester City passou sufoco após sair perdendo por dois gols para o Swansea, mas virou a partida por 3 a 2 neste sábado, no País de Gales, com direito a gol nos minutos finais, e garantiu a classificação às semifinais da Copa da Inglaterra.

Atrás no placar por dois gols de diferença e vendo o seu time jogar mal, situação incomum nesta temporada, o técnico Pep Guardiola teve de recorrer a Agüero, que começou o jogo entre os suplentes. O argentino foi extremamente decisivo ao dar a assistência para o primeiro gol e balançar as redes duas vezes para garantir a classificação ao time de Manchester.

Além de estar nas semifinais da Copa da Inglaterra, o City jogará as quartas de final da Liga dos Campeões, lidera o Campeonato Inglês e já conquistou a Copa da Liga Inglesa há duas semanas na final ante o Chelsea. Assim, o time de Guardiola mantém vivo o sonho de conquistar todos os campeonatos que disputar nesta temporada - também venceu a Supercopa da Inglaterra.

O primeiro tempo impecável do Swansea, que disputa a segunda divisão inglesa, diante de um City instável, escalado sem alguns titulares, como Fernandinho, De Bruyne e Sterling, além de Agüero, colocou o time do País de Gales muito perto da classificação. Grimes abriu o placar de pênalti e Celina ampliou a vantagem ao finalizar contra-ataque perfeito, aproveitando a exposição do rival lançado ao ataque em busca do empate.

No entanto, a ótima atuação na primeira metade da partida não foi suficiente para superar um dos times mais fortes do futebol mundial. Com Agüero e Sterling em campo, o time de Manchester cresceu e as bolas que não entraram na etapa inicial encontraram o gol no segundo tempo.

Bernardo Silva fez de trivela depois de passe de Agüero, que marcou o segundo de pênalti - a marcação foi polêmica e suscitou muita reclamação dos jogadores do Swansea - e decretou o triunfo de virada com um cabeceio preciso.

WATFORD AVANÇA E GOMES CHORA

O primeiro a se classificar para as semifinais da Copa da Inglaterra foi o Watford, que venceu o Crystal Palace mais cedo, neste sábado, por 2 a 1. Capoue e Gray marcaram para o Watford. Batshuayi, emprestado pelo Chelsea, fez o gol do Crystal Palace.

A classificação deixou o goleiro brasileiro Gomes emocionado. Reserva de Ben Foster no Campeonato Inglês, Gomes atua apenas em jogos de Copas e deve se aposentar ao fim da temporada. Emocionado após o apito final, o goleiro foi ovacionado pela torcida.