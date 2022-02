Agüero desabafa sobre problema cardíaco: ‘Sinto que meu coração já não funciona mais do mesmo jeito’

Sergio Agüero comentou sobre o seu problema cardíaco nesta terça-feira. O atacante de 33 anos, com passagens por Manchester City, Barcelona e Atlético de Madrid, deu mais detalhes sobre sua condição de saúde em uma de suas transmissões ao vivo na Twitch. "Se eu tentar jogar futebol agora, fico logo sem ar. Às vezes me pergunto se vou voltar a ser capaz de dar um pique. Sinto que o meu coração já não funciona da maneira correta. Se servir, é melhor ficar aqui sentado fazendo streams", declarou o argentino.

Agüero descobriu uma arritmia cardíaca em outubro do ano passado, durante sua curta passagem pelo Barcelona. Ele precisou ser substituído após sentir uma tontura no jogo diante do Alavés, diagnosticando o problema em exames clínicos mais tarde. A decisão de parar com o futebol foi muito dura para ele, mas a tomou com consciência.

Na semana passada, o argentino já brincou com sua situação ao se comparar com Tony Stark, verdadeira identidade do heroi Homem de Ferro. Nas histórias da Marvel, que ganharam as telas de cinema, o personagem possui um reator em seu corpo, que carrega sua armadura e o mantém vivo. Fica no meio do peito, como se fosse um coração. "Tenho um chip aqui (no coração). De noite ele brilha e atira cores, sou o Homem de Ferro", brincou Agüero.

Ídolo do Manchester City, o jogador argentino conquistou cinco vezes o Campeonato Inglês, seis Copas da Liga Inglesa e uma FA Cup. Antes da aposentadoria forçada, o clube já havia decidido construir uma estátua para o argentino e, após as notícias de seus problemas cardíacos, ofereceu propostas para torná-lo embaixador da equipe.