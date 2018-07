Aguëro diz lamentar situação entre Tevez e City

"Infelizmente, o clube e Carlito (Tevez) não chegaram a um acordo e isso me dói. Como um argentino e companheiro de equipe, isso me deixa triste", disse Agüero, que se apresentou nesta segunda-feira à seleção da Argentina. A equipe do técnico Alejandro Sabella se prepara para enfrentar Bolívia e Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014.

Agüero, porém, evita tomar uma parte no embate entre Tevez e o City. "Eu não posso me envolver na defesa de Carlito ou do clube, porque eu não sei o que aconteceu. Só eles sabem e é uma vergonha para todos", disse o atacante argentino. O conflito começou em setembro, quando Mancini entendeu que Tevez se recusou a entrar no segundo tempo de uma derrota do City para o Bayern, na Liga dos Campeões. O ex-corintiano nega e diz que tudo não passou de um mal entendido.

Desde a eliminação da Argentina da Copa América, em julho, Tevez não é convocado. Para estes dois jogos das Eliminatórias, Sabella convocou, além, de Agüero, os atacantes Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Ezequiel Lavezzi, Germán Denis e José Sosa.