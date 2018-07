Agüero diz que não renovará com City e voltará à Argentina

O atacante do Manchester City, Sergio Agüero, disse nesta quinta-feira que não irá renovar seu contrato com o clube inglês e voltará ao Independiente, da Argentina, para encerrar a carreira após a Copa do Mundo da Rússia em 2018.

A imprensa inglesa relatou nas últimas semanas que o atacante da seleção argentina iria renovar até 2020 com o City em uma oferta irresistível, mas o goleador de 27 anos rejeitou os relatos.

"Nestes últimos meses falaram muitas coisas da minha renovação, mas nem dou importância. Tenho claro que o contrato termina após o Mundial e vou para o Independiente", disse Aguero em entrevista a uma rádio ligada ao clube argentino.

O atacante, que estreou em 2003 pelo Independiente aos 15 anos de idade, disse que deseja ganhar um título com o clube de coração, onde também jogam seus irmãos caçulas, Gastón e Mauricio del Castillo.

"Sonho em chegar e fazer o melhor. Não ganhei nada com o Independiente e quero fazer isto, quero chegar e ser campeão, mas o que mais quero é poder jogar com Gastón e Mauricio. Sempre falo com eles e os aconselho", acrescentou Aguero.