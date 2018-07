Agüero é cortado e dá chance para Montillo ser titular

O médico da seleção argentina, Daniel Martínez, avaliou o atacante do Manchester City nesta tarde e observou que ele se recupera bem de uma lesão no joelho direito. Mas optou por preservá-lo dos dois jogos que a Argentina tem nos próximos dias, contra a Venezuela, sexta, em Buenos Aires, e contra a Bolívia, fora de casa, na terça.

Sem poder contar com Agüero e Di Maria, o técnico Alejandro Sabella vai ter que procurar no elenco um substituto. Montillo, de acordo com a imprensa argentina, é o favorito a assumir uma vaga de titular, disputando posição com Banega, do Valencia.