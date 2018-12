Agüero e De Bruyne desfalcam Manchester City contra o Chelsea

O técnico Josep Guardiola confirmou nesta sexta-feira que o Manchester City terá os desfalques do atacante Sergio Agüero e do meia Kevin de Bruyne para o importante duelo contra o Chelsea, neste sábado, fora de casa, no Stamford Bridge, em rodada do Campeonato Inglês.

O argentino e o belga são baixas por motivos físicos. Agüero já havia ficado fora das últimas duas partidas da equipe em razão do mesmo problema muscular. Assim, o brasileiro Gabriel Jesus deve ganhar nova chance entre os titulares. De Bruyne, por sua vez, está fora desde o início de novembro devido a uma lesão no joelho.

"Nenhum dos dois poderá jogar amanhã. Mas devem voltar ao time logo", disse Guardiola, nesta sexta. Questionado sobre as declarações recentes do treinador do Chelsea - Maurizio Sarri disse que o City é o melhor time da Europa -, o técnico da equipe de Manchester discordou. "Agradeço ao Sarri, mas não somos o melhor time. Temos que ganhar títulos para sermos considerados o melhor time do continente", disse Guardiola.

Líder isolado do Campeonato Inglês, o City soma 41 pontos, exatamente dez pontos a mais que o Chelsea, quarto colocado da tabela. O jogo é de alto risco para a equipe de Guardiola porque um tropeço pode significar a perda da liderança para o Liverpool, que enfrentará o Bournemouth no mesmo dia. O vice-líder tem 39 pontos.