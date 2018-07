Aguero e Hart podem jogar pelo Man City contra Stoke

Aguero, artilheiro do City com sete gols, deixou o campo no segundo tempo da vitória por 3 x 1 contra o Southampton no fim de semana passado e perdeu a partida de terça-feira, em que o time derrotou o Hull City pela Copa da Liga Inglesa.

Hart, que perdeu ambos os jogos, lesionou o tendão em partida contra a Juventus pela Liga dos Campeões, em 25 de novembro.

“Hart pode estar bem para sábado. Se não, na terça-feira, enquanto Kun (Aguero) está com dor no calcanhar – ele está melhorando, mas veremos amanhã se ele consegue jogar no sábado”, disse Pellegrini a repórteres após o time conquistar vaga na semifinal da Copa da Liga.

O capitão Vincent Kompany, no entanto, não joga desde 8 de novembro e não estará recuperado a tempo para o fim de semana, mas é esperado para jogar a partida contra o Swansea City em 12 de dezembro.

(Reportagem de Simon Jennings)