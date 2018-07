Agüero é relacionado e deve voltar ao City depois de mais de um mês

O jogador está afastado desde o início de dezembro, quando sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho esquerdo. Na época, o City estimou em seis semanas o tempo de retorno do argentino, que acabou ficando à disposição exatas cinco semanas depois de se machucar.

Curiosamente, o retorno de Agüero será exatamente contra o mesmo adversário diante do qual se machucou em jogo do primeiro turno. Na época da lesão, o argentino era artilheiro do Campeonato Inglês, com 14 gols. Apesar do tempo afastado, não perdeu o posto - está empatado com Diego Costa. A diferença do City para o Chelsea, que era de três pontos, agora não existe mais. Os dois times estão rigorosamente iguais.