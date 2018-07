Agüero encerra jejum com dois gols, City goleia e lidera; United tropeça

Sergio Agüero ficou mais de um mês sem marcar, mas já é de novo um dos artilheiros do Campeonato Inglês. Neste sábado, ele fez dois gols na goleada do Manchester City sobre o West Bromwich, fora de casa, por 4 a 0, em resultado que mantém a equipe do técnico Pep Guardiola empatada com o Arsenal na liderança, na liderança pelos critérios de desempate.

Depois de um bom início de temporada, o City estava há incríveis seis partidas sem vencer. O jejum chegou ao fim graças a Agüero, que fez grande partida. Ele abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, com um chute cruzado, e ampliou aos 28, numa batida desde a meia-lua, sem chances de defesa.

Na segunda etapa, foi do argentino a jogada do terceiro gol. A assistência dele bateu na zaga, mas sobrou para Gündogan ampliar. O alemão, tirado do Borussia Dortmund a peso de ouro, também fez o quarto, já no finalzinho da partida.

Com a vitória, o Manchester City foi aos mesmos 23 pontos que o Arsenal, que, mais cedo, também havia goleado, vencendo o lanterna Sunderland por 4 a 1 na casa do rival. Na artilharia, Agüero se igualou a Diego Costa, do Chelsea, que também tem sete gols.

MAIS UM TROPEÇO

Se na quarta-feira o Manchester United, com um time misto, venceu e eliminou os reservas do Manchester City na Copa da Liga, acalmando um pouco a crise que parecia querer se instalar em Old Trafford, neste sábado o time de José Mourinho voltou a mexer com os nervos da torcida.

Jogando em casa, o United não saiu de um empate sem gols com o Burnley, mesmo jogando melhor e criando diversas boas chances de marcar. Rooney, Depay e Fellaini começaram no banco, juntaram-se a Ibrahimovic no segundo tempo, mas nem isso adiantou. Na segunda metade do segundo tempo, o Manchester teve que atuar com um jogador a menos, já que Ander Herrera foi expulso. Com o empate, o Manchester United foi a 15 pontos, caindo para o lugar.

Em duelo entre os dois times que brigaram entre si pelo título na temporada passada, Tottenham e Leicester City ficaram no empate por 1 a 1 em Londres. Janssen, de pênalti, abriu o placar em White Hart Lane, enquanto o nigeriano Musa empatou no comecinho do segundo tempo.

O placar foi ruim para os dois times. O Tottenham precisava de uma vitória para desgarrar do bolo que tem Liverpool com 20 pontos e Chelsea com 19. O time do técnico Mauricio Pochettino foi a 20, em quarto. Já o Leicester, em recuperação, tem 12, no meio da tabela.

O "pequeno" mais bem colocado é o Watford, que venceu o Hull City por 1 a 0, neste sábado, graças a um gol contra, e foi a 15 pontos, logo à frnete do Manchester United. O Hull, com sete, está na zona de rebaixamento. Já o Middlesbrough se distanciou da zona de degola ao vencer o Bournemouth por 2 a 0, em casa. Agora, aparece em 14.º lugar.