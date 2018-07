Agüero erra 2 pênaltis, mas faz 3 e City goleia nos playoffs da Liga dos Campeões

O Manchester City atropelou o Steua Bucareste, da Romênia, com uma goleada por 5 a 0, fora de casa, nesta terça-feira, e praticamente garantiu vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões. Com o resultado, a equipe de Guardiola pode até perder por quatro gols de diferença no duelo de volta, marcado para o dia 24, que se classifica.

O protagonista da partida foi o atacante argentino Agüero. O jogador chegou a desperdiçar duas cobranças de pênalti, mas se redimiu com a bola rolando e marcou três vezes. David Silva e Nolito completaram o placar.

A partida não começou bem para Agüero. Logo aos 8 minutos, ele cobrou a primeira penalidade para defesa do goleiro Nita. Mas o Manchester City não se abateu. Cinco minutos mais tarde, David Silva recebeu passe de Sterling e conseguiu abrir o placar.

O Steua não esboçava reação. Aos 21, Agüero teve mais uma chance para marcar. Em nova cobrança de pênalti, preocupado em não chutar nas mãos do goleiro, isolou por cima. Parecia que teria um dia de Palermo, centroavante argentino que chegou a errar três cobranças de pênalti em derrota para a Colômbia por 3 a 0 na Copa América de 1999.

No entanto, o início de sua redenção veio ainda no primeiro tempo. Aos 41, Sterling ajeitou e Agüero bateu colocado da entrada da área para ampliar o placar. Na etapa final, Nolito recebeu passe de De Bruyne, driblou o goleiro e fez o terceiro.

Agüero ainda tinha que compensar o outro erro e marcou o quarto aos 33 minutos, ao aproveitar passe de Nolito. E no último minuto de partida ele finalizou com saldo positivo ao tocar na saída de Nita.

OUTROS JOGOS

Também pelos playoffs da Liga nesta terça-feira, o Borussia Mönchengladbach derrotou o Young Boys, da Suíça, por 3 a 1, fora de casa, e também ficou mais perto da vaga à fase de grupos. Andre Hahn fez um, mas o herói da partida foi o atacante Raffael, brasileiro que deixou o País ainda nas categorias de base.

Seu primeiro clube profissional foi o Chiasso, da Suíça, entre 2003 e 2005. Depois ainda jogou pelo Zurich até 2008, quando se transferiu para o Hertha Berlin, clube em que atuou entre 2008 e 2012. Teve uma rápida passagem pelo Dínamo de Kiev na temporada 2012/2013 e foi emprestado ao Schalke 04. Após 16 partidas e dois gols pelo clube alemão, chamou a atenção do rival Mönchengladbach e foi contratado em 2013.

O Copenhague derrotou o Apoel Nicosia por 1 a 0, em casa, e foi outro que abriu vantagem por vaga na fase de grupos. Dinamo Zagreb e Salzburg ficaram no 1 a 1 na Croácia, mesmo placar de Ajax e Rostov. O tradicional clube holandês, assim, terá de vencer atuando na Rússia para avançar ao próximo estágio da competição continental.