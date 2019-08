Agüero faz 2, Manchester City bate o Bournemouth fora e volta a vencer no Inglês

Depois de empatar com o Tottenham em casa na última rodada, o Manchester City voltou a vencer no Campeonato Inglês. O time do técnico Pep Guardiola foi inseguro defensivamente e sofreu pressão do adversário, mas contou com boas atuações do goleiro brasileiro Ederson e do atacante argentino Agüero para derrotar o Bournemouth fora de casa por 3 a 1, neste domingo.

Com o triunfo, o segundo em três rodadas do torneio, o Manchester City chega a sete pontos e se coloca na segunda posição, atrás apenas do líder Liverpool. No entanto, pode ser alcançado pelo Tottenham, que ainda entra em campo neste domingo. O Bournemouth tem quatro pontos e ocupa a décima posição.

O resultado de 3 a 1 a favor do City é um pouco enganoso, de modo que não reflete exatamente o que foi a partida. A defesa do time de Guardiola não teve um bom dia e foi muito pressionada pelos anfitriões. No entanto, Ederson brilhou e o ataque, mais uma vez, funcionou e o favoritismo foi confirmado.

Agüero e Sterling, especialmente, tiveram atuações de destaque, algo que vem ocorrendo com frequência nas últimas temporadas. O argentino abriu o placar aos 14 minutos, aproveitando chute de De Bruyne que acabou virando passe. Sterling ampliou aos 42 minutos. O atacante inglês foi acionado por David Silva, dominou e chutou com precisão para chegar à marca de cinco gols na competição e voltar à artilharia ao lado do atacante finlandês Pukki, do Norwich City.

Os dois gols de vantagem não indicaram um passeio, visto que o Bournemouth diminuiu nos acréscimos do primeiro tempo. Harry Wilson, que entrara no lugar de Charlie Daniels, acertou linda cobrança de falta e recolocou os donos da casa na partida.

No segundo tempo Ederson foi fundamental para a manutenção do triunfo do City. Atrapalhado pelas sequências de falhas da zaga, o goleiro brasileiro foi exigido várias vezes e brilhou. Primeiro, salvou com o rosto chute à queima-roupa de Smith. Depois, apareceu para defender finalização de Wilson, completamente livre dentro da área.

Com Ederson seguro atrás, Agüero tratou de resolver a partida lá na frente. O atacante argentino aproveitou bate-rebate na área do Bournemouth e concluiu para marcar o terceiro do time e o segundo na partida. No final, Ederson reapareceu em nova intervenção nos pés de Solanke.