Agüero faz 3, City bate Bayern de Munique no fim e continua vivo

O Manchester City suou muito, esteve atrás no placar mesmo com um jogador a mais, mas no fim da partida fez a festa de sua torcida e venceu o Bayern de Munique. Kun Agüero marcou três vezes e foi o herói do triunfo por 3 a 2, nesta terça-feira, na Inglaterra. Além de vencer uma das melhores equipes do mundo, o resultado mantém o City vivo na briga por uma vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

O time inglês chegou a cinco pontos e se igualou, na segunda colocação da chave, a CSKA Moscou e Roma, sua próxima adversária, dia 10, na Itália. Para se classificar, no entanto, o City precisa vencer os romanos e torcer por um tropeço do CSKA contra o Bayern de Munique, na Alemanha, já que os russos têm vantagem no confronto direto. O Bayern tem a liderança da chave assegurada, com 12 pontos.

O jogo desta terça começou como o City queria e logo aos 21 minutos Benatia cometeu pênalti em Agüero e foi expulso. O próprio argentino foi para a bola e abriu o placar. Com um a mais, o time da casa passou a cadenciar o ritmo, mas não conseguia impedir que os alemães ficassem com a bola.

Guardiola não retrancou o Bayern, que cresceu e conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. Aos 39 minutos, Xabi Alonso bateu falta no canto do goleiro e empatou. O segundo saiu já nos acréscimos, quando Lewandowski aproveitou levantamento da direita, subiu mais que a zaga e tocou para o gol.

O City parecia entregue e mesmo com a vantagem numérica pouco criava na etapa final. Foi aí que o Bayern passou a cometer erros incomuns, que acabariam sendo fatais. Aos 39 minutos, Agüero interceptou passe errado de Xabi Alonso, arrancou e tocou na saída do goleiro para marcar. Já aos 46, o próprio argentino aproveitou erro de Boateng e selou a virada.

SHAKHTAR PERDE

Pelo Grupo H, o Shakhtar caiu diante do Athletic Bilbao por 1 a 0, com gol de Mikel San José, e perdeu a chance de brigar pela ponta, agora confirmada nas mãos do Porto. Com portugueses e ucranianos classificados, e se enfrentando no dia 10, a última rodada terá a briga direta entre Athletic e BATE Borisov pela terceira colocação, que dá vaga na Liga Europa.