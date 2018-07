Aguero faz dois e Atlético de Madrid vence no Espanhol

Com o bom resultado, o Atlético de Madrid chegou aos 23 pontos e assumiu a sexta colocação. Ainda foi favorecido pela derrota do terceiro colocado Villarreal para o Getafe, por 1 a 0. Assim, o time de Nilmar permaneceu com 30 pontos.

Logo aos cinco minutos, o uruguaio Forlán desperdiçou pênalti para o time madrilenho. Mas Aguero garantiu o triunfo sobre o La Coruña ainda no primeiro tempo, com gols aos oito e aos 35 minutos. Na etapa final, o time da casa apenas administrou.

O Villarreal, por sua vez, decepcionou feio neste sábado. Mesmo jogando com um a mais desde o final do primeiro tempo, após a expulsão de Diaz, perdeu do Getafe depois de Albin marcar a um minuto do fim do confronto.

Outra equipe a decepcionar foi o Sevilla. Mesmo jogando em casa, foi superado pelo Almería por 3 a 1 e alcançou a sua quarta derrota consecutiva no Espanhol. Assim, está apenas com 20 pontos, brigando pelas posições intermediárias.