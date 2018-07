Agüero faz dois e Manchester City goleia o Stoke fora de casa

Pep Guardiola pediu uma série de reforços quando chegou ao Manchester City. Mas, neste início de temporada, é um jogador antigo quem vem sendo a salvação. Neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Inglês, o argentino Sergio Agüero marcou duas vezes e comandou o time na goleada sobre o Stoke City, por 4 a 1, mesmo atuando fora de casa.

O atacante já havia marcado na estreia do Inglês, sábado passado, na vitória sobre o Sunderland. E, durante a semana, na goleada por 5 a 0 sobre o Steaua Bucareste, que praticamente garantiu a vaga do Manchester City na fase de grupos da Liga dos Campeões, Agüero fez mais três - e desperdiçou dois pênaltis.

Neste sábado, porém, o erro não se repetiu. Com Willy Caballero no gol, indicando a provável saída de Joe Hart, o Manchester City minimizou o mando de campo, criou as melhores oportunidades desde o início e, aos 27, após Otamendi sofrer pênalti, Agüero dessa vez não desperdiçou. O gol pouco mudou o panorama. E, apenas oito minutos depois, De Bruyne cobrou falta e o argentino ampliou de cabeça.

No início do segundo tempo, após Shawcross sofrer pênalti, Bojan converteu e diminuiu o placar. Guardiola, porém, apostou em alguns de seus reforços, que iniciaram no banco - apenas John Stones foi titular -, e viu sua estrela brilhar. Aproveitando boa jogada de Iheanacho, Nolito ampliou e deu tranquilidade ao Manchester City. E o próprio espanhol fechou a goleada no último minuto da partida, após passe de Sterling.

Pelo Campeonato Inglês, o Manchester City receberá o West Ham em 28 de agosto. Antes, na próxima quarta-feira, receberá o Steaua Bucareste no jogo de volta dos playoffs da Liga dos Campeões. Já o Stoke City encara o Everton, no próximo sábado, fora de casa, pelo torneio nacional.