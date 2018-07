Agüero marca cinco, City goleia o Newcastle e dorme na ponta

Sergio Agüero viveu neste sábado seu dia de Lewandowski e conduziu o Manchester City a uma incrível goleada sobre o Newcastle, pelo Campeonato Inglês. Em casa, o argentino fez a festa da torcida ao marcar cinco vezes em um intervalo de somente 20 minutos e foi o nome da vitória por 6 a 1.

Foi a primeira vez que um jogador marcou cinco gols em tão pouco tempo na história da Premier League, lembrando o feito de Lewandowski, que marcou cinco em nove minutos pelo Bayern de Munique na semana passada. De Bruyne completou a goleada com um golaço por cobertura.

O resultado fez o City assumir a liderança do Campeonato Inglês provisoriamente, com 18 pontos, dois a mais que o rival Manchester United, que ainda atua no domingo. Já o Newcastle segue seu pesadelo neste início de temporada e é o lanterna da competição, com somente três pontos.

E as coisas pareciam diferentes para os visitantes neste sábado. Logo aos 17 minutos, Wijnaldum aproveitou sobra na área e cruzou na cabeça de Mitrovic, que cabeceou sem chances para Hart e abriu o placar para o Newcastle. O próprio Mitrovic ainda teria oportunidade de frente para o gol logo na sequência, mas parou em Hart.

Aos 34, Agüero teve seu primeiro bom momento, quando bateu da entrada da área rente à trave. Sete minutos depois, no entanto, não teve jeito. David Silva cruzou da direita, Fernandinho ajeitou de cabeça e o argentino tocou para o gol.

Era apenas um indício do que Agüero preparava para o segundo tempo. Aos três minutos, ele recebeu pela direita de David Silva, cortou para o meio e bateu de canhota. A bola desviou na zaga e matou o goleiro Krul. Apenas um minuto depois, o argentino foi lançado por De Bruyne e tocou por cobertura para marcar mais um belo gol.

Foi a vez, então, do próprio De Bruyne ser o protagonista. Aos oito minutos, o belga recebeu de Zabaleta dentro da área e emendou de primeira, girando o corpo, por cobertura, sem chance para Krul: um golaço.

Mas o dia era mesmo de Agüero, que voltou às redes aos 14 minutos. David Silva puxou contra-ataque e encontrou o argentino, que puxou para o meio e bateu firme. Mais dois minutos e mais um de Agüero, que recebeu de De Bruyne e marcou de carrinho. Momentos depois o atacante foi substituído. Era o fim de um dia inspiradíssimo e da goleada do City.

OUTROS RESULTADOS

Nas outras partidas já encerradas do dia pelo Inglês, destaque para o Leicester, que segue surpreendendo e passou pelo Norwich por 2 a 1, mesmo fora de casa. A equipe já é a quarta colocada na tabela, com 15 pontos.

Quem também venceu fora de casa foi o Stoke City, que fez 1 a 0 sobre o Aston Villa e afundou o adversário na zona de rebaixamento. Nas outras duas partidas, dois empates: o caçula Bournemouth recebeu o Watford e ficou no 1 a 1, enquanto Sunderland e West Ham se igualaram em 2 a 2.