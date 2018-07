Agüero marca dois e salva o City em empate com QPR

Cada vez mais distante do líder Chelsea, que ainda não perdeu, o Manchester City contou com o faro de artilheiro de Sergio "Kun" Agüero para arrancar um empate com o Queens Park Rangers por 2 a 2, neste sábado, em Londres, pela 11.ª rodada do Campeonato Inglês. Por duas vezes o seu time esteve atrás no placar, mas o atacante argentino cumpriu o seu papel e ajudou a ganhar ao menos um ponto.

No entanto, este ponto conquistado em nada ajuda o Manchester City, o terceiro colocado, que viu os rivais vencerem na rodada e aumentarem a vantagem na tabela de classificação. Com 21 pontos, o clube de Manchester está quatro atrás do Southampton, o vice-líder, e a oito do Chelsea, soberano na primeira colocação.

Em campo, quem parecia ser o clube grande, de maior força, era o Queens Park Rangers. Apoiado por sua torcida, o time londrino pressionou e foi recompensado com o gol do centroavante Austin, aos 21 minutos. Antes, o mesmo atacante já havia marcado duas vezes, mas em ambas fora marcado impedimento.

Em desvantagem, o Manchester City resolveu atacar e a estrela de Agüero começou a brilhar. Aos 32 minutos, após receber lançamento longo da defesa, o argentino dominou a bola com maestria, tirou o zagueiro para o lado e tocou na saída do goleiro para empatar.

Na segunda etapa, o panorama da partida se repetiu. Como está na zona de rebaixamento - 8 pontos -, o Queens Park Rangers foi ao ataque e conseguiu o segundo gol, aos 31 minutos, em uma infelicidade do zagueiro argentino Demichelis, que cabeceou contra o próprio gol. Mas para sorte dele, e do Manchester City, Agüero marcou mais um, aos 38, em um forte chute de dentro da área.