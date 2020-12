Agüero marca e Manchester City bate Olympique de Marselha na Liga dos Campeões

Com gol de Agüero, que era dúvida para a partida, o Manchester City selou sua campanha na fase de grupos da Liga dos Campeões com vitória. Jogando no Etihad Stadium, o time de Pep Guardiola bateu o Olympique de Marselha por 3 a 0. No outro jogo do Grupo C, o Porto superou o Olympiacos por 2 a 0.

Os dois times vencedores da chave já entraram em campo classificados às oitavas de final. Mesmo o City há tinha assegurado a primeira colocação na chave, agora com 16 pontos - foram cinco vitórias, apenas um empate e nenhuma derrota até agora. O Porto ficou com 13 pontos. Em terceiro, o Olympiacos vai disputar a Liga Europa no restante da temporada. E o time francês ficou em último lugar, ambos com três pontos.

Em Manchester, o City e o Olympique fizeram um primeiro tempo de poucas emoções. A bola só balançou as redes na etapa final. Aos 2 minutos, Mahrez fez bela jogada pela direita, invadiu a área e entregou belo passe para o espanhol Ferran Torres só completar para as redes, na saída do goleiro Steve Mandanda.

O segundo gol veio somente aos 31. Após cobrança de escanteio na área, Nathan Ake subiu mais que os rivais e cabeceou forte. Mandanda defendeu, mas deu rebote. E Agüero, na pequena área, não perdoou: 2 a 0. O argentino tinha acabado de entrar em campo.

A vitória foi selada aos 44 minutos do segundo tempo, em uma vacilada geral da defesa francesa. Após levantamento na área, o goleiro Mandanda fez boa defesa, mas seu rebote esbarrou na zaga e voltou contra o gol. Antes de a bola entrar, Sterling ainda esbarrou na bola.

Na Grécia, o Porto abriu o placar aos 10 minutos de jogo, com gol de pênalti de Otavio. O segundo gol veio na etapa final, aos 32 minutos, com Mateus Uribe. Na sequência, Ruben Semedo levou o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo, deixando os anfitriões em desvantagem numérica e encerrando qualquer chance de reação do Olympiacos.