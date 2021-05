Agüero pede desculpas por pênalti perdido em derrota do Manchester City

O dia não foi nada bom para o argentino Sergio Agüero na prévia da decisão da Liga dos Campeões, em duelo entre Manchester City e Chelsea. O confronto poderia dar à equipe do atacante o título inglês da temporada 2020/2021. No entanto, o City foi derrotado, de virada, por 2 a 1, e Agüero ganhou o título de vilão por desperdiçar um pênalti quando seu time vencia por 1 a 0, ainda no primeiro tempo.

O argentino acabou cobrando a penalidade máxima de "cavadinha" no meio do gol, facilitando a defesa do goleiro Mendy. Caso conquistasse os três pontos, o Manchester City alcançaria a marca de 83 pontos, 16 a mais que o vice-líder Manchester United, que, mesmo com cinco jogos a cumprir no Campeonato Inglês, não conseguiria recuperar a pontuação. O time de Pep Guardiola, porém, ainda pode conquistar o título nesta rodada. Caso o maior rival tropece diante do Aston Villa neste domingo, os torcedores da equipe de Gabriel Jesus, Éderson e Fernandinho poderão vibrar por mais um troféu nacional.

Agüero usou suas redes sociais para se desculpar pelo pênalti perdido. Direcionando a palavra a seus torcedores, companheiros de equipe e comando técnico, o jogador afirmou ter tomado uma má decisão. "Não posso deixar de pedir desculpas aos meus companheiros, à comissão técnica e aos torcedores pelo pênalti de hoje. Foi uma má decisão, e eu assumo a responsabilidade", declarou.

No puedo menos que pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico y a la afición por el penal de hoy. Fue una mala decisión y me hago responsable. — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) May 8, 2021

A cobrança de cavadinha pode representar certo desleixo, displicência e, por vezes, irresponsabilidade, quando desperdiçada. Foi o caso, por exemplo, de Alexandre Pato, quando jogador do Corinthians, que bateu penalidade máxima de maneira semelhante na Copa do Brasil de 2013, contra o Grêmio, e ouviu fortes reclamações de torcedores, companheiros e do técnico Tite.

Situação oposta foi verificada nas cobranças convertidas pelo atacante Loco Abreu, tanto em decisões pelo Botafogo como pela seleção do Uruguai na Copa do Mundo de 2010. Foi nesse sentido que opinou o técnico Pep Guardiola. Após a derrota deste sábado, questionando sobre a situação de Agüero, o treinador catalão ressaltou que se tivesse assinalado o gol, o argentino seria chamado de gênio.

"Não sabemos o que teria acontecido no segundo tempo. Muitas coisas acontecem, não podemos negar que um 2 a 0 no intervalo é muito diferente. Se ele marca, diriam que é um gênio. Sergio tomou uma decisão, ninguém esperava, mas ele estava decidido e fez. Ele achou que era a melhor escolha, a responsabilidade é do batedor", finalizou Guardiola.