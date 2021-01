Agüero perde próximos jogos do City por contato com contaminado por covid-19

O atacante Sergio Agüero vai desfalcar o Manchester City em mais alguns jogos. Neste domingo, o técnico Pep Guardiola contava com o argentino diante do Birmingham, mas os protocolos de segurança na Inglaterra vão obrigar o jogador a ficar em isolamento após "contato com pessoa com a covid-19".

Por causa de contusões musculares, Agüero jogou apenas nove jogos na temporada. No duelo da Copa da Inglaterra, ele tinha chances de iniciar um jogo como titular após três meses. Mas acabou cortado da partida e já iniciou o processo de isolamento por ter contato com uma pessoa infectada pelo coronavírus.

O técnico Pep Guardiola lamentou o desfalque de última hora. "Ele (Agüero) está em isolamento, infelizmente. Ele estava em contato com uma pessoa positiva (para a covid-19). É uma pena", afirmou o treinador. "Era um dia perfeito para conseguir minutos de jogo, mas infelizmente ele tem que ficar alguns dias fora."

Guardiola estava empolgado com o retorno do argentino ao time titular após bons treinos durante a semana e acabou surpreendido com a proibição de escalá-lo. Sua ideia era utilizá-lo em campo o máximo possível.

"Agüero testou negativo, os últimos três ou quatro testes que ele realizou deram negativos, mas os protocolos dizem que ele tem que isolar", ressaltou. O argentino fará novos testes durante a semana e Guardiola espera poder contar com o jogador o mais breve possível. "Só eu sei o quanto ele faz falta."

Em campo, o Manchester City não sentiu tanta falta assim de Agüero neste domingo e passou com facilidade pelo Birmingham City por 3 a 0, avançando, assim, à quarta fase da Copa da Inglaterra.