Aguero reitera desejo de deixar o Atlético de Madrid

BUENOS AIRES - O atacante Sergio Aguero, um dos destaques da seleção da Argentina na vitória por 3 a 0 sobre a Costa Rica pela Copa América, reafirmou nesta quarta-feira sua vontade de deixar o Atlético de Madrid, equipe pela qual atua desde 2006.

"Falei com o clube, divulguei uma nota oficial, agora meus representantes estão negociando minha saída. Não sei quando o acordo chegará, mas quero me informar a respeito quando acabar a Copa América", disse Aguero em entrevista à ESPN.

Cotado para se transferir para o arquirrival do Atlético, o Real Madrid, Aguero não deu pistas se negocia com o clube merengue. Na semana passada, o pai do jogador também evitou falar sobre uma possível transferência, limitando-se a dizer que o argentino tinha contrato por dois anos com os 'colchoneros'.

Aguero disse ainda que seu sogro, Diego Maradona, está bem de saúde após o leve acidente que sofreu nesta semana. "O carro bateu em um caminhão, mas ele está bem, não há problema", explicou.