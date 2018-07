Aguero se recupera de lesão após desfalcar Argentina

Inicialmente convocado para a seleção argentina, Aguero sofreu a contusão no confronto diante do Osasuna, no último sábado, e precisou ser cortado. Mas após treinar por quase duas horas nesta quinta, ele mostrou que já está recuperado.

Aguero não foi o único desfalque do técnico Sérgio Batista para o amistoso com o Brasil. Também lesionados, ficaram de fora os atacantes Diego Milito e Carlos Tevez. Ainda assim, a Argentina venceu por 1 a 0, com um gol marcado por Lionel Messi já nos minutos finais.