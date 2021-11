Agüero será obrigado a anunciar aposentadoria por conta de arritmia cardíaca, diz jornalista

Medalhista olímpico com a Argentina e multicampeão com o Manchester City, Sérgio Agüero, 33 anos, terá sua passagem pelo Barcelona interrompida, assim como sua carreira, por conta de uma arritmia cardíaca. Segundo o jornalista espanhol Gerard Romero, Kun será obrigado a se aposentar.

O primeiro diagnóstico, após sentir dores no peito e dificuldade de respirar em um duelo contra o Alavés, apontava que o atleta precisaria ficar fora dos gramados por três meses. No entanto, o problema seria mais grave do que o esperado.

Ainda segundo o jornalista, Agüero irá anunciar a aposentadoria na próxima semana. O Barcelona, no entanto, não se pronunciou e segue tratando o atacante, conforme a programação realizada pelo Departamento Médico. A ideia do argentino era emitir um comunicado apenas no próximo ano.

O atacante está afastado do campo desde o dia 1º de novembro, quando saiu o resultado do seu exame médico. Kun foi escolhido a dedo pelo Barcelona para liderar a reformulação do elenco após a saída de Lionel Messi. No entanto, tudo indica que o planejamento acabou caindo por terra.

Agüero iniciou a carreira no Independiente, da Argentina, passou para o Atlético de Madrid até ficar dez anos e se tornar um dos maiores ídolos do Manchester City. Deixou o clube inglês para voltar ao futebol espanhol e acabou acertando com o Barcelona.