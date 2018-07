Agüero sofre acidente, desfalca City contra Chelsea e deve ser baixa da Argentina

A seleção da Argentina deve confirmar um desfalque de peso para as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018. Sergio Agüero sofreu ferimentos e foi levado a um hospital após se envolver em um acidente de carro na última quinta-feira na Holanda, onde curtia o seu dia de folga, confirmou nesta sexta o Manchester City, clube defendido pelo atacante argentino.

O acidente ocorreu quando o jogador era transportado dentro de um táxi rumo ao aeroporto de Amsterdã, por volta das 23h (do horário local) de quinta, quando o motorista do veículo teria perdido o controle do mesmo e colidido contra um poste.

Agüero estava retornando de um show do cantor colombiano Maluma e se dirigia, junto com um amigo, ao aeroporto para pegar um voo rumo à Inglaterra. Porém, o acidente fez com que o atleta se machucasse e ainda tivesse de passar a última noite em uma hospital da capital holandesa.

Por meio de nota divulgada em seu site oficial nesta sexta-feira, o Manchester City inicialmente afirmou que ainda não sabia com precisão sobre as lesões sofridas pelo atacante no acidente, mas informou que o atleta voltaria para a Inglaterra pela manhã, em um voo fretado pelo clube, e seria examinado pelos médicos do time logo após a sua chegada.

Por causa do acidente, Agüero ficou fora do treino que o elenco do City realizou na manhã desta sexta-feira e serviu como preparação para o duelo diante do Chelsea, em Londres, neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Inglês.

Ao ser questionado sobre a situação do atacante nesta sexta, em entrevista coletiva, o técnico Pep Guardiola afirmou que ainda não havia conversado com o jogador após o acidente, mas revelou o provável tipo de lesão sofrida pelo argentino. "Vou falar com ele hoje. A primeira impressão é a de que ele quebrou a costela", disse.

O treinador ainda enfatizou que não poderia prever quando Agüero poderá retornar aos gramados. "Eu não sou médico e não sei o tempo de afastamento. Ele voltará hoje e começará a sua recuperação o mais rápido possível", afirmou o treinador espanhol.

Pouco depois, porém, o City confirmou Agüero como um dos três desfalques confirmados para o jogo contra o Chelsea. Os outros são Benjamin Mendy e Vincent Kompany, também por motivo de lesão.

Agüero marcou sete gols em oito jogos disputados pelo City nesta temporada europeia, ajudando o seu time a alcançar a liderança do Campeonato Inglês e a vencer suas duas primeiras partidas na fase de grupos da Liga dos Campeões.

O argentino atuou na última terça-feira pela equipe inglesa na Liga dos Campeões, perdendo um pênalti na vitória sobre o Shakhtar Donetsk por 2 a 0. Em boa fase, o jogador foi convocado pelo técnico Jorge Sampaoli para defender a Argentina nas duas rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas, contra o Peru, na próxima quinta-feira, em Buenos Aires, e diante do Equador, fora de casa, no dia 10 de outubro.

A seleção do seu país ocupa hoje apenas a quinta posição do qualificatório, posto que obrigaria o time nacional a disputar uma repescagem por vaga no Mundial. Com 24 pontos, os argentinos estão empatados justamente com os peruanos, que ocupam o quarto lugar pelos critérios de desempate.