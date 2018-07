Agüero sofre lesão muscular e desfalcará Argentina contra o Paraguai A seleção da Argentina tem uma baixa de peso para o seu próximo compromisso nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. O atacante Sergio Agüero sofreu uma lesão muscular e não terá condições de participar do jogo de terça-feira contra o Paraguai, no qual a equipe tentará se recuperar da derrota por 2 a 0 para o Equador na sua estreia no torneio classificatório.