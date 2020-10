Agüero sofre nova lesão e deve desfalcar o Manchester City na Liga dos Campeões

O técnico Pep Guardiola revelou que Sergio Agüero sofreu uma lesão no tendão da coxa esquerda. Com isso, o atacante argentino deve ser baixa para o duelo contra Olympique de Marselha, na França, marcado para a próxima terça-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Agüero foi titular contra o West Ham no sábado, mas, com um problema muscular, teve de ser substituído no início do segundo tempo e deu lugar ao jovem Phil Foden, que marcou o gol do City no empate em 1 a 1 fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Inglês.

Maior artilheiro da história do time inglês, o argentino havia voltado a jogar há uma semana, no triunfo sobre o Arsenal por 1 a 0, após ficar quatro meses ausente devido a uma cirurgia no menisco do joelho.

Agora, a contusão não parece ser grave, mas o atacante pode voltar a ser baixa por um tempo, aumentando a relação de lesionados, algo que, segundo Guardiola, tem sido determinante para os tropeços do City neste início da temporada.

"Nosso atacante (Gabriel Jesus) se machucou na primeira rodada. Sergio ficou fora por quatro meses. Kevin (De Bruyne) se machucou. (Ilkay) Gundogan voltou depois de ter covid-19. Para jogar a cada três dias é necessário todo o time. Não ter todo o elenco é complicado", ressaltou o treinador. Além de Jesus, também estão no departamento médico Fernandinho, Aymeric Laporte e Nathan Ake.