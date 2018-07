Agüero volta a treinar e deve reforçar Argentina na estreia

Agüero virara dúvida ao se ausentar do treino de terça. Ele trabalhara em separado e não apareceu no gramado. Nesta quarta, porém, desfez qualquer preocupação da comissão técnica ao treinar normalmente com seus companheiros. O risco de não ter o atacante preocupou a torcida por causa do desfalque de Lionel Messi, afastado dos gramados por dois meses em razão de uma torção no joelho.

Com Agüero em boas condições, Tata Martino segue com apenas uma dúvida no ataque, para formar o trio também com Di María. Apesar da expectativa da torcida argentina de ver Carlitos Tevez entre os titulares, o treinador já indicou que o jogador do Boca Juniors deve começar a partida no banco de reservas.

Em vez de Tevez, Martino deve escolher entre Nicolás Gaitán, do Benfica, Ezequiel Lavezzi, do Paris Saint Germain, ou Ángel Correa, do Atlético de Madrid.