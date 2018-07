Agüero volta a treinar e pode reforçar Manchester City contra o Arsenal

O atacante estava afastado do time desde o fim de novembro, em razão de uma contusão no calcanhar. O problema o tirou das partidas contra o Hull City, Stoke City, Borussia Monchengladbach e Swansea nestas últimas semanas.

Depois de desfalcar o time nestas partidas, Agüero voltou aos trabalhos normalmente nesta quarta e tem boas chances de jogar na segunda-feira. O técnico Manuel Pellegrini já afirmou que conta com o argentino para o duelo, mas avisou que só confirmará a presença do atacante na sexta-feira.

Manchester City e Arsenal fazem duelo particular pelas primeiras posições na tabela do Inglês. O Arsenal leva pequena vantagem, ao somar 33 pontos, na segunda colocação, atrás apenas do líder Leicester. O City vem logo atrás, com 32, na terceira posição. Em caso de tropeço do Leicester, que enfrentará o Everton no sábado, tanto City quanto o Arsenal poderão assumir a ponta da classificação.