Aguilar exalta recepção no Santos e projeta briga pela titularidade

O colombiano Felipe Aguilar chegou ao Santos há pouco mais de dez dias como grande esperança para a zaga. A estreia aconteceu no último domingo, no segundo tempo da vitória no clássico com o São Paulo, e a atuação foi segura. O jogador exaltou a forma como foi recebido e garantiu que já se sente à vontade no clube.

"Foi uma linda oportunidade de estrear, me senti muito bem. Meu deu muita emoção ver a quantidade de torcedores que nos acompanharam e espero que venham muitos jogos mais", declarou às redes sociais do Santos. "Os companheiros me acolheram muito bem, um ambiente muito positivo, com desejo de evolução, de seguir somando pontos e conseguir coisas importantes."

Revelado pelo Atlético Nacional e com passagens pela seleção colombiana, Aguilar chegou ao Santos para reforçar um dos setores mais carentes do elenco. A tendência é que conquiste a titularidade naturalmente e o jogador projeta este momento, mas ele próprio admitiu que ainda é um pouco cedo para isso.

"É importante a tranquilidade. Estou acompanhando os companheiros, pouco a pouco vou me sentindo muito melhor para que possamos ter melhores apresentações. Trabalho para isso (titularidade), vamos passo a passo. Com o tempo, vou me entrosar melhor e vamos jogando mais", afirmou.

A tendência é que Aguilar ainda apareça como reserva no próximo compromisso do Santos. Nesta quinta-feira, a equipe visita o Bragantino às 19h15, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.